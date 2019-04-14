Корбин стал бы премьером Великобритании, если бы всеобщие выборы состоялись сейчас

Лейбористская партия одержала бы победу на всеобщих выборах в Великобритании, если бы они проводились сейчас, а ее лидер Джереми Корбин стал бы премьер-министром страны.

Об этом сообщила газета The Sunday Telegraph, опубликовавшая итоги опроса социологической службы Electoral Calculus, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

Согласно опросу, правящая Консервативная партия смогла бы завоевать в Палате общин лишь 259 мест, в то время как оппозиционная Лейбористская - 296. И хотя этого и не хватит последней для прямого парламентского большинства в 650-местной нижней палате, лейбористы смогли бы его обеспечить при поддержке Шотландской национальной партии и получили бы право на формирование правительства. И тогда нынешний лидер оппозиции Корбин стал бы новым главой премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10.

В случае немедленных выборов с реальной угрозой не переизбраться на новый срок и лишения депутатских мандатов столкнулись бы такие известные консерваторы как экс-лидер тори Иан Данкан Смит, нынешний министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, бывшие члены кабинета министров Джастин Грининг и Стивен Крабб и другие политики из лагеря тори. Консервативная партия лишилась бы в Палате общин 59 мест в связи с тем, что многие традиционно голосующие за них избиратели предпочли бы отдать голоса праворадикальной Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) или вновь образованной Партии Brexit в знак протеста против того, что правительство Терезы Мэй так пока и не может осуществить обещанный выход страны из Европейского союза.

Газета отмечает, что на фоне усиливающихся призывов Мэй к отставке юристы Консервативной партии советуют объединяющему рядовых депутатов-тори Комитету-1922 переписать положение, дозволяющее проводить голосование о доверии лидеру партии не чаще, чем раз в год. А это позволило бы снова внести на рассмотрение данным комитетом вопроса о доверии Мэй, не дожидаясь 12 декабря, когда минует год после последнего подобного голосования. Тогда нынешний премьер отбила атаку своих противников и отстояла пост партийного лидера в соотношении 200 голосов против 117.

Опрос проводился со второе по 11 апреля, в нем приняли участие более чем 8,5 тыс. британцев.