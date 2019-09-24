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Лидер британской оппозиционной партии призвал Джонсона уйти в отставку

Корбин призвал Джонсона уйти в отставку
​Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона оставить свой пост

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона оставить свой пост, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее британский Верховный суд принял решение о том, что приостановка премьером работы парламента была незаконной.

"Я приглашаю Бориса Джонсона, выражаясь историческими терминами, "взвесить свою позицию" и стать премьер-министром, который меньше всего находился у власти", - заявил Д.Корбин.

Политик также призвал восстановить работу парламента.

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