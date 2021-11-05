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Корабли ВМС США провели в Черном море учения вблизи Болгарии

Корабли ВМС США провели в Черном море учения вблизи Болгарии Корабли ВМС США, зашедшие в Черное море, провели совместные учения с болгарским фрегатом "Горди".
Другие страны
5 ноября 2021 г. 21:51
Корабли ВМС США провели в Черном море учения вблизи Болгарии

Корабли ВМС США, зашедшие в Черное море, провели совместные учения с болгарским фрегатом "Горди".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил 6-й оперативный флот Соединенных Штатов.

В совместных действиях были задействованы ракетный эсминец USS Porter и флагман 6-го оперативного флота США командно-штабной корабль USS Mount Whitney.

Эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс км, вошел в Черное море 30 октября. Вслед за ним 4 ноября в Черное море зашел корабль USS Mount Whitney. К ним также присоединился корабль снабжения ВМС США - танкер USNS John Lenthall.

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