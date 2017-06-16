Корабли ВМФ США и Катара проведут совместные учения

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Корабли ВМФ США и Катара начинают сегодня совместные учения в катарских территориальных водах, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Два военных корабля ВМФ США прибыли накануне в катарский порт Хамад для участия в маневрах.

План учений предусматривает учебные стрельбы, запуск ракет, а также совместные действия с катарской и американской авиацией, в том числе наладку снабжения кораблей и эвакуацию пострадавших с помощью вертолетов.

В Катаре располагается одна из крупнейших военных баз США в регионе.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре.