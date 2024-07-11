Корабли КНР зашли в воды Тайваня

Четыре судна береговой охраны КНР зашли в воды в районе подконтрольного Тайваню архипелага Цзиньмэнь, что не идет на пользу обменам по две стороны Тайваньского пролива.

Четыре судна береговой охраны КНР зашли в воды в районе подконтрольного Тайваню архипелага Цзиньмэнь, что не идет на пользу обменам по две стороны Тайваньского пролива.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявило Управление береговой охраны острова.

Сообщается, что корабли приблизились к архипелагу примерно в 6 утра четверга, после чего Тайвань направил четыре патрульных катера следить за ситуацией. В Управлении уточнили, что корабли китайской береговой охраны покинули воды рядом с островами примерно в 12 часов дня.

"Это первый случай, когда корабли береговой охраны КНР зашли в воды в районе архипелага Цзиньмэнь в июле этого года и 31-й случай захода в подконтрольные нам воды в этом году", - сказано в сообщении.

В Управлении также указали на то, что "такие действия сказываются на безопасности морской навигации и не идут на пользу обменам между двумя берегами Тайваньского пролива".