Корабли КНР вошли в воды у спорных островов в Восточно-Китайском море

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Три патрульных корабля КНР вошли в воды у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), на которые также претендует Япония.

Как передает Report, об этом сообщила японская береговая охрана.

Отмечается, что китайские корабли пробыли в этом районе около двух часов. Никаких действий в отношении судов КНР японские сторожевики, патрулирующие в этом районе, не предпринимали. В последний раз подобный демонстративный заход в воды близ Сенкаку (Дяоюйдао) китайские патрульные корабли совершали 8 января.

Территориальные споры по поводу Сенкаку (Дяоюйдао) между КНР и Японией обострились после того, как в сентябре 2012 года Токио в одностороннем порядке объявил о покупке этих островов у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. Корабли КНР время от времени появляются вблизи архипелага, периодически совершая демонстративные заходы в прибрежную зону.