Корабли Китая и Филиппин столкнулись в Южно-Китайском море

Об этом сообщает Report со ссылкой на Arab News.

Сообщается, что китайский военный корабль столкнулся с судном береговой охраны во время погони за филиппинским патрульным катером недалеко от спорного рифа Скарборо.

Инцидент произошел, когда филиппинская береговая охрана сопровождала лодки с гуманитарной помощью для рыбаков.

"Корабль береговой охраны Китая CCG 3104, который преследовал корабль береговой охраны Филиппин BRP Suluan на высокой скорости, совершил рискованный маневр с правого борта филиппинского судна, что привело к столкновению с военным кораблем ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая)", - сообщил представитель береговой охраны США по вопросам Южно-Китайского моря Джей Тарриела.

"В результате был нанесен значительный ущерб носовой части судна CCG", - сказал он.

Сообщается, что перед столкновением BRP Suluan подвергся обстрелу из водомета, но сумел уклониться. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Риф Скарборо остается одной из ключевых точек напряженности между Китаем и Филиппинами с 2012 года, несмотря на международное решение, отвергающее претензии Пекина на эти воды. Южно-Китайское море является важнейшим морским маршрутом, через который проходит более 60% мировой торговли.