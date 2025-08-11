О нас

Корабли Китая и Филиппин столкнулись в Южно-Китайском море

Другие страны
11 августа 2025 г. 10:15
В Южно-Китайском море столкнулись корабли Китая и Филиппин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Arab News.

Сообщается, что китайский военный корабль столкнулся с судном береговой охраны во время погони за филиппинским патрульным катером недалеко от спорного рифа Скарборо.

Инцидент произошел, когда филиппинская береговая охрана сопровождала лодки с гуманитарной помощью для рыбаков.

"Корабль береговой охраны Китая CCG 3104, который преследовал корабль береговой охраны Филиппин BRP Suluan на высокой скорости, совершил рискованный маневр с правого борта филиппинского судна, что привело к столкновению с военным кораблем ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая)", - сообщил представитель береговой охраны США по вопросам Южно-Китайского моря Джей Тарриела.

"В результате был нанесен значительный ущерб носовой части судна CCG", - сказал он.

Сообщается, что перед столкновением BRP Suluan подвергся обстрелу из водомета, но сумел уклониться. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Риф Скарборо остается одной из ключевых точек напряженности между Китаем и Филиппинами с 2012 года, несмотря на международное решение, отвергающее претензии Пекина на эти воды. Южно-Китайское море является важнейшим морским маршрутом, через который проходит более 60% мировой торговли.

Версия на азербайджанском языке Çin və Filippin gəmiləri Cənubi Çin dənizində toqquşub
Версия на английском языке Chinese vessels collide while pursuing Philippine boat in South China Sea

