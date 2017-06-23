Корабли и подлодка ВМФ России выпустили крылатые ракеты по объектам ИГ в Сирии

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Корабли ВМФ России осуществили пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам "Исламского государства" в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве обороны России.

Пуски были осуществлены из восточной части акватории Средиземного моря. Подлодка "Краснодар" выпустила крылатые ракеты из подводного положения.

По данным минобороны РФ, в результате удара ВМФ были уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов ИГ в провинции Хама. Затем остатки боевиков и объектов ИГ были уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков Воздушно-космических сил.

Командования Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет.