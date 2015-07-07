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    Корабли и авиация НАТО проведут военные учения в Черном море

    Учения пройдут с участием 23 надводных кораблей, подлодок, а также авиации

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ НАТО проведет масштабные военные учения в Черном море. 

    Как отмечает Report, об этом сообщается на сайте военно-морского командования НАТО.

    Отмечается, что учения пройдут с участием 23 надводных кораблей, подлодок, а также авиации.

    "На выходных корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1) и Второй постоянной группы противоминной обороны НАТО (SNMCMG2) вошли в Черное море для проведения совместных учений с ВМС Болгарии, Румынии, США, Греции и Турции", - говорится в пресс-релизе.

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