Корабли и авиация НАТО проведут военные учения в Черном море

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ НАТО проведет масштабные военные учения в Черном море.

Как отмечает Report, об этом сообщается на сайте военно-морского командования НАТО.

Отмечается, что учения пройдут с участием 23 надводных кораблей, подлодок, а также авиации.

"На выходных корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1) и Второй постоянной группы противоминной обороны НАТО (SNMCMG2) вошли в Черное море для проведения совместных учений с ВМС Болгарии, Румынии, США, Греции и Турции", - говорится в пресс-релизе.