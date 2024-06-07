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Корабли береговой охраны Японии, США и Южной Кореи провели первые совместные учения

Корабли береговой охраны Японии, США и Южной Кореи провели первые совместные учения Японские, американские и южнокорейские корабли береговой охраны провели первые совместные учения в Японском море в районе префектуры Киото.
Другие страны
7 июня 2024 г. 14:25
Корабли береговой охраны Японии, США и Южной Кореи провели первые совместные учения

Японские, американские и южнокорейские корабли береговой охраны провели первые совместные учения в Японском море в районе префектуры Киото.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Японии.

По сценарию учений, в Японском море произошло столкновение двух судов, после чего корабли береговой охраны трех стран приступили к разработке и проведению поисково-спасательной операции.

Также Япония, США и Южная Корея провели тренировки по тушению пожара на судне, обмену информацией и спасению экипажа.

В учениях приняли участие три корабля береговой охраны - по одному от каждой страны - и два вертолета от США и Японии.

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