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Корабли береговой охраны КНР и Филиппин вступили в столкновение в Южно-Китайском море

Корабли береговой охраны КНР и Филиппин вступили в столкновение в Южно-Китайском море Служащие береговой охраны КНР и Филиппин вступили в конфронтацию в спорной части Южно-Китайского моря, в результате чего произошло столкновение китайского и филиппинского кораблей.
Другие страны
5 марта 2024 г. 12:17
Корабли береговой охраны КНР и Филиппин вступили в столкновение в Южно-Китайском море

Служащие береговой охраны КНР и Филиппин вступили в конфронтацию в спорной части Южно-Китайского моря, в результате чего произошло столкновение китайского и филиппинского кораблей.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Associated Press.

В Маниле заявили, что два филиппинских корабля эскортировали два гражданских судна, перевозивших служащих ВМС к одному из атоллов; в свою очередь китайские корабли попытались заблокировать им путь.

"Во время операции кораблям береговой охраны Филиппин пришлось иметь дело с опасными маневрами береговой охраны КНР и китайского морского ополчения, попытками перекрыть путь. Их безрассудные и незаконные действия привели к столкновению", - заявил представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла.

Небольшие повреждения получил корабль Sindangan. Тарриэла не уточнил, где произошел инцидент. Однако ранее филиппинские военные сообщали о доставке припасов и персонала на Вторую отмель Томаса (китайское название - риф Жэньай), где в 2023 году уже происходили столкновения между кораблями КНР и Филиппин.

В свою очередь в береговой охране Китая заявили, что "предприняли меры против филиппинских кораблей, вторгшихся в воды у рифа Жэньай", и добавили, что один корабль Филиппин пытался протаранить китайский корабль, хотя нанес лишь незначительные повреждения.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. Через богатое ресурсами Южно-Китайское море, разные зоны которого оспаривают сразу несколько государств, в год перевозят грузов на 5 трлн долларов.

Нынешний инцидент произошел накануне стартующего в среду саммита АСЕАН и Австралии в Мельбурне: на мероприятии, как ожидается, будут обсуждать территориальные споры в Южно-Китайском море.

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