Корабль ВМС США приблизился к спорной территории КНР в Южно-Китайском море

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Военный корабль США приблизился больше, чем на 12 морских миль рифу Мисчиф, занимаемый КНР, в архипелаге Спартли в Южно-Китайском море.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Сейчас данный риф оспаривается между Китаем, Вьетнамом, Тайванем и Филиппинами.

По словам источников агентства, корабль США приблизился к острову по приказу президента Дональда Трампа, чтобы показать позицию Вашингтона по поводу данной спорной территории.

До 2015 года Мисчиф находился под водой, но КНР "подняла" его и построила военную базу.