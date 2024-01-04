Корабль ВМС Шри-Ланки разместят в Красном море для обеспечения безопасности

Власти Шри-Ланки приняли решение разместить в Красном море корабль военно-морских сил страны, чтобы способствовать обеспечению безопасности судоходства в этом регионе на фоне действий хуситов.

Власти Шри-Ланки приняли решение разместить в Красном море корабль военно-морских сил страны, чтобы способствовать обеспечению безопасности судоходства в этом регионе на фоне действий хуситов.

Как передает Report , об этом заявил на встрече в Коломбо президент островного государства Ранил Викрамасингхе.

По его словам, это решение было принято на фоне растущей обеспокоенности международных судоходных компаний.

"Судоходство было нарушено из-за нападений хуситов в районе Красного моря, - сказал президент Шри-Ланки. - Если суда изменят маршрут и пойдут вокруг Южной Африки вместо того, чтобы следовать по Красному морю, это приведет к увеличению стоимости грузов. Поэтому мы согласились отправить военный корабль для борьбы с атаками хуситов в Красном море".