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    Корабль ВМС Норвегии спас 503 мигранта в Средиземном море

    На борту резиновых шлюпок, в которых перемещались беженцы, было 358 мужчин, 29 женщин и 116 детей

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Корабль ВМС Норвегии спас 503 мигранта в Средиземном море.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентство Associated Press.

    По данным военных, на борту резиновых шлюпок, в которых перемещались беженцы, было 358 мужчин, 29 женщин и 116 детей. Многие из них были ранены. В ходе спасательной операции скончался 16-летний мальчик, который страдал от серьезного заболевания.

    Отмечается, что два человека были задержаны по подозрению в торговле людьми и переданы итальянской полиции.

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