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Корабль ВМС Индии освободил от пиратов иранское судно и 19 моряков

Корабль ВМС Индии освободил от пиратов иранское судно и 19 моряков Корабль ВМС Индии Sharda пришел на помощь шедшему под флагом Ирана рыболовецкому судну Omari, захваченному группой из семи пиратов.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 20:18
Корабль ВМС Индии освободил от пиратов иранское судно и 19 моряков

Корабль ВМС Индии Sharda пришел на помощь шедшему под флагом Ирана рыболовецкому судну Omari, захваченному группой из семи пиратов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пресс-служба ВМС на своей странице в X сообщила, что судно, а также 11 иранских и 8 пакистанских членов экипажа были благополучно освобождены.

"ВМС Индии предотвратили очередную попытку пиратства в районе восточного побережья Сомали", - сообщает пресс-служба.

"Корабль ВМС Sharda перехватил рыболовное судно Omari рано утром 2 февраля, и, используя палубный вертолет и [десантные] лодки, вынудил пиратов безопасно освободить команду (11 иранцев и 8 пакистанцев) вместе с судном", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Indian navy secures release of fishing vessel with crew of 11 Iranians, 8 Pakistanis

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