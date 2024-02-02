Корабль ВМС Индии освободил от пиратов иранское судно и 19 моряков

Корабль ВМС Индии Sharda пришел на помощь шедшему под флагом Ирана рыболовецкому судну Omari, захваченному группой из семи пиратов.

Корабль ВМС Индии Sharda пришел на помощь шедшему под флагом Ирана рыболовецкому судну Omari, захваченному группой из семи пиратов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пресс-служба ВМС на своей странице в X сообщила, что судно, а также 11 иранских и 8 пакистанских членов экипажа были благополучно освобождены.

"ВМС Индии предотвратили очередную попытку пиратства в районе восточного побережья Сомали", - сообщает пресс-служба.

"Корабль ВМС Sharda перехватил рыболовное судно Omari рано утром 2 февраля, и, используя палубный вертолет и [десантные] лодки, вынудил пиратов безопасно освободить команду (11 иранцев и 8 пакистанцев) вместе с судном", - отмечается в сообщении.