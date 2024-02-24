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Корабль ВМС Индии оказал помощь судну Islander, подвергшемуся атаке хуситов

Корабль ВМС Индии оказал помощь судну Islander, подвергшемуся атаке хуситов Корабль индийских ВМС оказал помощь коммерческому судну Islander, которое подверглось атаке со стороны йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах".
Другие страны
24 февраля 2024 г. 14:15
Корабль ВМС Индии оказал помощь судну Islander, подвергшемуся атаке хуситов

Корабль индийских ВМС оказал помощь коммерческому судну Islander, которое подверглось атаке со стороны йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ВМС Индии.

Ранее военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы утром 22 февраля атаковали судно Islander в Аденском заливе с помощью противокорабельных ракет. В результате на борту судна возник пожар.

"Оперативно реагируя на сигнал бедствия, корабль ВМС Индии, несущий дежурство в Аденском заливе в рамках миссии по поддержке безопасности, во второй половине дня 22 февраля прибыл к судну Islander. Специалисты-саперы ВМС Индии поднялись на борт и провели проверку на наличие возможных остатков взрывчатки, установив, что такой угрозы нет. Также была оказана медицинская помощь пострадавшим", - заявили в пресс-службе.

По данным сервиса Marine Traffic, сухогруз Islander следовал под флагом Палау из Таиланда в Египет.

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