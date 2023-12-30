Корабль ВМФ Британии прибыл к берегам Гайаны на фоне напряженности с Венесуэлой

Патрульный корабль британского Королевского флота HMS Trent в пятницу вошел в территориальные воды Гайаны, усилив напряженность в отношениях с Венесуэлой в связи с территориальным спором между двумя странами.

Патрульный корабль британского Королевского флота HMS Trent в пятницу вошел в территориальные воды Гайаны, усилив напряженность в отношениях с Венесуэлой в связи с территориальным спором между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило агентство Associated Press.

В четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении военных учений в связи с предстоящим заходом в соседнюю Гайану британского патрульного корабля.

В них задействованы военно-воздушные и военно-морские силы, включая 28 самолетов, 16 катеров и около шести тысяч военнослужащих. Учения проводятся у восточного побережья страны недалеко от границы с Гайаной, с которой у Венесуэлы обострился территориальный спор по поводу принадлежности гайанского региона Эссекибо. Мадуро назвал прибытие британского корабля HMS Trent к берегам Гайаны угрозой для своей страны.

По сообщению министерства обороны Великобритании, патрульный корабль HMS Trent будет проводить совместные операции с силами обороны Гайаны. Ее вооруженные силы состоят из трех тысяч военнослужащих, 200 моряков и четырех небольших патрульных катеров типа Barracuda.

По словам главы Венесуэлы, размещение британского корабля в Гайане нарушает недавнее соглашение между соседними странами. 14 декабря 2023 года президент Гайаны Ирфаан Али и Мадуро провели обсуждения по Эссекибо, являющейся предметом спора между двумя странами. Гайана и Венесуэла договорились продолжить диалог и не применять силу друг против друга.

Кризис между Венесуэлой и Гайаной обострился в последние годы после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах, на которые претендует и Венесуэла. В частности, Каракас выступает против выдачи Джорджтауном нефтяным компаниям разрешений на бурение в этих водах.

3 декабря состоялся референдум, на котором граждане Венесуэлы высказались за присоединение Эссекибо к стране. После этого в Гайане начали готовиться к возможному вторжению Венесуэлы.