Корабль SpaceX Dragon доставил на МКС более 2,5 тонны грузов

Грузовой корабль Dragon, созданный американской компанией SpaceX, в субботу совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте NASA.
Dragon доставил на станцию более 2,5 тонны грузов - продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов. Как ожидается, экипаж станции приступит к разгрузке доставленного оборудования и продовольствия в воскресенье.
На борту корабля находятся, в частности, образцы мхов. Исследователи из нескольких японских университетов рассчитывают изучить влияние невесомости на рост и состояние этих растений.
Это 18-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый SpaceX по заказу NASA. Для данной миссии применили возвращаемую капсулу Dragon, которую ранее уже дважды отправляли в космос.
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