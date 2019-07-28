Корабль SpaceX Dragon доставил на МКС более 2,5 тонны грузов

Грузовой корабль Dragon, созданный американской компанией SpaceX, в субботу совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте NASA.

Dragon доставил на станцию более 2,5 тонны грузов - продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов. Как ожидается, экипаж станции приступит к разгрузке доставленного оборудования и продовольствия в воскресенье.

На борту корабля находятся, в частности, образцы мхов. Исследователи из нескольких японских университетов рассчитывают изучить влияние невесомости на рост и состояние этих растений.

Это 18-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый SpaceX по заказу NASA. Для данной миссии применили возвращаемую капсулу Dragon, которую ранее уже дважды отправляли в космос.