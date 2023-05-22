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Корабль с космическими туристами отправился к МКС

Корабль с космическими туристами отправился к МКС К Международной космической станции (МКС) стартовала ракета Falcon 9 c коммерческими туристами на борту.
Другие страны
22 мая 2023 г. 03:14
Корабль с космическими туристами отправился к МКС

К Международной космической станции (МКС) стартовала ракета Falcon 9 c коммерческими туристами на борту.

Как передает Report, об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.

Полет пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках коммерческой программы Axiom-2. Командиром является экс-астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилотом - бизнесмен Джон Шоффнер, членами экипажа - астронавты из Саудовской Аравии Райана Барнауи и Али аль-Карни. Астронавты будут находиться на МКС в течение восьми дней. Они будут работать совместно с постоянным экипажем станции.

Старт корабля был осуществлен с космодрома Канаверал в штате Флорида.

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