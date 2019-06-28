Корабль с 42 мигрантами попытался войти в порт Италии

Судно немецкой НПО Sea Watch с 42 мигрантами на борту попыталось зайти в воды Италии вопреки запрету властей. Как передает Report, об этом сообщается в твиттере организации.

Отмечается, что корабль с мигрантами попытался войти в порт сицилийского города Лампедуза 27 июня, однако был остановлен. Судно прибыло в итальянские воды 26 июня и сутки находилось в состоянии бедствия.

Корабль подобрал мигрантов у побережья Ливии в середине июня и две недели ожидал решения от властей Италии, однако в итоге получил отказ. На борту судна были сотрудники итальянской Финансовой гвардии, которые собрали данные о мигрантах, а также членах экипажа, чьим командиром является немецкая активистка Карола Ракете.

В случае высадки мигрантов в Лампедузе Ракете грозит штраф в размере 50 тысяч евро.