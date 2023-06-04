Корабль КНР едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе

Корабль военно-морских сил КНР приблизился к американскому эсминцу менее чем на 150 метров в Южно-Китайском море.

Корабль военно-морских сил КНР приблизился к американскому эсминцу менее чем на 150 метров в Южно-Китайском море.

Как передает Report , об этом сообщила канадская телекомпания Global News. По ее сведениям, такие действия китайских моряков чуть не привели к столкновению.

В ответ на происшествие Индо-Тихоокеанское командование ВС США разместило заявление о том, что действия китайского корабля нарушали правила безопасного движения в международных водах.

Представитель посольства КНР в Канаде заявил Global News, что корабли США и Канады сами сообщили о своем присутствии, и добавил, что китайские военно-морские и воздушные силы контролировали оба корабля на законной основе.