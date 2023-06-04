Корабль КНР едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе

Корабль военно-морских сил КНР приблизился к американскому эсминцу менее чем на 150 метров в Южно-Китайском море.
Как передает
В ответ на происшествие Индо-Тихоокеанское командование ВС США разместило заявление о том, что действия китайского корабля нарушали правила безопасного движения в международных водах.
Представитель посольства КНР в Канаде заявил Global News, что корабли США и Канады сами сообщили о своем присутствии, и добавил, что китайские военно-морские и воздушные силы контролировали оба корабля на законной основе.