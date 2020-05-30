​Корабль Crew Dragon стартовал к Международной космической станции

Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, запуск транслируется на сайте компании SpaceX.

Старт состоялся со второй попытки - первоначально он был запланирован на 27 мая и был отменен из-за плохой погоды.

Это первый пилотируемый полет США с 2011 года и первый космический полет частной компании с людьми на борту. Миссия имеет большое значение для будущего пилотируемых полетов и стратегии НАСА по сотрудничеству с частными компаниями.