Корабль Crew Dragon с первым турецким космонавтом на борту состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon с экипажем туристов состыковался с МКС.

Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческой программы Axiom, передает Report со ссылкой на компанию SpaceX.

В состав экипажа корабля, выполняющего полет по программе компании Axiom в рамках соглашения со SpaceX, входят бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравджы, который стал первым астронавтом в истории Турции.

В рамках нынешней третьей миссии Axiom (Ax-3) экипаж из четырех человек будет находиться на МКС около двух недель, в течение которых они будут работать вместе с действующим экипажем станции. Туристы проведут на ее борту 30 научных экспериментов.

Напомним, что космический корабль Crew Dragon с первым турецким космонавтом Альпером Гезеравджы 19 января в 01:49 по бакинскому времени стартовал к Международной космической станции (МКС).