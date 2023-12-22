Корабль Cargo Dragon с образцами научных исследований отстыковался от МКС

Космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в четверг успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Как передает Report , трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка состоялась в 17:05 по времени Восточного побережья США (02:05 бакинское время). Ожидается, что аппарат приводнится у побережья Флориды примерно через 19,5 часа и доставит на Землю образцы научных исследований, проведенных на станции.

В рамках 29-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon была запущена 10 ноября с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Корабль доставил на орбитальную станцию порядка 3 тонн грузов, включая продовольствие и оборудование для проведения научных экспериментов.