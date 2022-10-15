Координатор ООН: «Зерновая сделка» может быть продлена

Координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла считает, что «зерновая сделка» будет продлена и возможно расширена.

Координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла считает, что «зерновая сделка» будет продлена и возможно расширена.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в своем интервью Politico.

"Все, что я слышал, свидетельствует, что сделка будет не только продлена, но и, возможно, расширена. Я не думаю, что идет речь о попытке остановить сделку", — сказал Амир Махмуд Абдулла.

Представитель ООН отметил, что у него «нет никаких оснований» полагать, что сделка не будет продлена. По его мнению, в интересах всех сторон "сохранить экспортный коридор в рабочем состоянии".

Срок действия продуктовой сделки завершается 19 ноября. При этом Москва и Киев выдвигают новые требования в договоренности. Так, Россия призывает возобновить экспорт аммиака, а Украина хочет продления сделки более чем на год и включения в нее порта города Николаев.