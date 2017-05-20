Контртеррористические силы Ирака завершили свою часть операций в Мосуле

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Бойцы специальных иракских контртеррористических подразделений выполнили все поставленные перед ними задания в Мосуле и теперь готовы помочь другим подразделениям завершить освобождение города от террористов из группировки ИГ.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Представитель контртеррористических сил Сабах ан-Нуман пояснил, что в течение субботы бойцы завершили выполнение заданий в Западном Мосуле. Теперь они "готовы помочь другим силам, если поступит приказ от премьер-министра".

В настоящее время ИГ удерживает территорию в примерно восемь квадратных километров в центральной части Мосула. В частности, террористы контролирую Старый город, где, как ожидается, пройдут ожесточенные бои.