Контртеррористическая полиция приступила к патрулированию улиц Лондона

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники контртеррористических подразделений лондонской полиции начали патрулировать улицы британской столицы, однако это не связано с какой-то конкретной угрозой, сообщила мэрия Лондона, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уверены в том, что наши экстренные службы прекрасно справляются со своими задачами. Однако мы не должны успокаиваться, поэтому сотрудники полиции будут помогать выявлять преступления в наиболее густонаселенных районах. Такая тактика … готовности к возможным терактам реализуется мэром", - говорится в заявлении заместителя мэра по вопросам борьбы с преступностью Софи Линден.

Первыми районам, где появились контртеррористические патрули, стали Ламбет и Уондсворт на юге столицы. В ближайшие месяцы такие же патрули появятся и в других частях города. При этом в патрулировании будут задействованы служебные собаки и различные спецсредства, в том числе катера.