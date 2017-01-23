Контрразведка США провела расследование контактов Флинна с Россией

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Американская контрразведка провела расследование "контактов" между советником по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майклом Флинном и представителями России

Как передает Report, об этом сoобшил The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

У издания нет сведений о том, когда началось это расследование и были ли выявлены какие-то доказательства подобных связей. В Белом доме об этом также ничего не знают.

Между тем, поводом для беспокойства контрразведки могли стать сообщения о контактах Флинна с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Сообщалось, что они пять раз общались по телефону 29 декабря 2016 года, когда Барак Обама ввел новые санкции против России.

Расследование должно раскрыть природу этих связей и показать, не были ли они противозаконными, сообщает The Wall Street Journal.