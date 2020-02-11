Контрразведка США назвала главные угрозы

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы указала основные угрозы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, документ был обнародован Национальным центром контрразведки и безопасности.

"Число игроков, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей", - говорится в документе.

К другим угрозам отнесены Куба, Иран, Северная Корея, движение "Хезболлах", террористические организации "Исламское государство" и "Аль-Каида", транснациональные криминальные организации и другие. Накануне Белый дом опубликовал бюджет на 2021 финансовый год, в котором Китай и России также названы главными угрозами.