​Контрразведка: ИГ несет большую угрозу для нацбезопасности США, нежели "Аль-Каида"

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" (ИГ) сменила "Аль-Каиду" в качестве ведущей террористической группировки в мире, представляющей угрозу для национальной безопасности США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом директор Национального контртеррористического центра Николас Расмуссен заявил на слушаниях в профильном комитете палаты представителей Конгресса США.

"По нашей оценке ИГ сменило "Аль-Каиду" в качестве лидера глобального насильственного экстремистского движения и той группы, которая находится в прямой конфронтации с Западом", - заявил специалист. Он указал, что эта группировка орудует теперь "не только в Ираке и Сирии, но и в других регионах, включая Алжир, Ливию, Египет, Йемен, Саудовскую Аравию, Афганистан, Пакистан, Нигерию, Кавказский регион, "а потенциально - и Юго-Восточную Азию".

По словам Расмуссена, центр в первую очередь сосредоточивает внимание на противостоянии ИГ, особая опасность которого обусловлена тремя факторами: доступом к "крупным ресурсам - людским, военным, снабженческим, финансовым"; контролем над обширными территориями, причем не только в Ираке и Сирии; связями "с большой группой лиц в западных странах, в том числе и переехавших туда из Ирака и Сирии".