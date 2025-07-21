Контрразведка Германии обвинила Россию в активизации шпионской деятельности

В Германии зафиксировали значительный рост числа попыток шпионажа и "подрывной деятельности" российских спецслужб.

В Германии зафиксировали значительный рост числа попыток шпионажа и "подрывной деятельности" российских спецслужб.

Как передает Report со ссылкой на издание Suddeutsche Zeitung, об этом заявила глава Службы военной контрразведки (MAD) Германии Мартина Розенберг.

По его словам, подход российской стороны "стал более масштабным и агрессивным". Российские разведчики в том числе используют прямые контакты для налаживания связей.

"Они действуют, как во времена холодной войны, и расширяют свой инструментарий", - сказала она.

По данным СМИ, в последнее время у MAD вызывают опасения возможная слежка за военными объектами, а также саботаж, кибератаки и запуск беспилотников. Еще одним методом воздействия называют "целенаправленную дезинформацию".

В мае прокуратура Германии сообщила о предъявлении обвинений гражданам Украины, Армении и России. Их подозревают в сборе данных для возможного покушения на проживающего в Германии бывшего украинского военного. Его имя не указывается.