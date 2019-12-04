​Контроль над Alphabet передан гендиректору Google

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой - холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.

Как передает Report, основатели Google контролировали Alphabet после реструктуризации четыре года назад, в ходе которой онлайн-гигант стал подразделением широкого холдинга.

Alphabet укрепилась в последние годы, а ее подразделения, включая Google, работают эффективно в качестве независимых компаний, отмечают основатели.

"Естественным образом пришло время упростить нашу структуру менеджмента. Мы никогда не собирались удерживать управление в условиях, когда, с нашей точки зрения, есть лучший способ управлять компанией", - пишут Брин и Пейдж.

"Alphabet и Google больше не нужны два гендиректора и президент. В будущем Сундар Пичаи будет генеральным директором и Google, и Alphabet", - сообщили Брин и Пейдж.