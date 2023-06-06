Кулеба: Украина получила достаточно оружия для контрнаступления

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что республика получила достаточное количество оружия для проведения контрнаступления.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила достаточное количество оружия для проведения контрнаступления.

Об этом Report сообщает со ссылкой на украинские СМИ.

"Предстоящее контрнаступление ВСУ закончится победой Украины. Это позволит нашей стране в будущем стать частью НАТО", - подчеркнул Д.Кулеба.

Однако, глава МИД отказался отвечать на вопрос о сроках начала контрнаступления. По его словам, главное, что оно закончится победой Украины.

Министр отметил, что членство в НАТО является следующей большой целью Украины после того, как ряд союзников согласился начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.