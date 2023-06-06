Кулеба: Украина получила достаточно оружия для контрнаступления

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила достаточное количество оружия для проведения контрнаступления.
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"Предстоящее контрнаступление ВСУ закончится победой Украины. Это позволит нашей стране в будущем стать частью НАТО", - подчеркнул Д.Кулеба.
Однако, глава МИД отказался отвечать на вопрос о сроках начала контрнаступления. По его словам, главное, что оно закончится победой Украины.
Министр отметил, что членство в НАТО является следующей большой целью Украины после того, как ряд союзников согласился начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.