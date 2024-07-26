Контракт на поставку польской армии 159 новых БМП подпишут в августе

Контракт на поставку польской армии двух батальонных комплектов новых боевых машин пехоты (БМП) Borsuk польского производства будет подписан уже в начале августа.

Контракт на поставку польской армии двух батальонных комплектов новых боевых машин пехоты (БМП) Borsuk польского производства будет подписан уже в начале августа.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Defence24.

По данным Минобороны, первая партия новых БМП будет состоять из 159 машин, включая два батальонных комплекта по 58 БМП плюс дополнительные машины для обучения экипажей.

Предварительное соглашение о закупке 1 000 БМП Borsuk было подписано в феврале 2023 года между польским Агентством вооружений и фирмами Polska Grupa Zbrojeniowa и Huta Stalowa Wola.

Гусеничная БМП Borsuk весом 28 тонн в базовой версии способна развивать скорость 65 км в час и преодолевать водные преграды со скоростью 8 км в час. Экипаж состоит из трех человек. Броня способна защитить десант от огня стрелкового оружия и гранатометов.