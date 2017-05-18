Контр-адмирал ВМС США осужден за коррупцию

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Федеральный окружной суд американского штата Калифорния приговорил контр-адмирала ВМС США Роберта Гилбо к 18 месяцам тюрьмы по делу о коррупции. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства юстиции США.

В ведомстве отметили, что Гилбо стал первым контр-адмиралом ВМС США на действительной военной службе, который когда-либо признавался виновным в преступлении по обвинению со стороны федеральных властей.

Он признался, что предоставил недостоверную информацию по так называемому делу "толстого Леонарда". Речь идет о разбирательстве относительно махинаций владельца сингапурской фирмы Glenn Defence Marine Asia Леонарда Гленна Фрэнсиса. Его компания свыше 20 лет занималась береговым обслуживанием американских кораблей в азиатских портах.

Следствие выяснило, что Фрэнсис, пользуясь связями в командовании американского флота, узнавал о передвижении боевых кораблей и подлодок США. Его знакомые помогали ему перенаправлять суда в подконтрольные ему порты, взамен он давал им взятки.

В сентябре 2013 года спецслужбы США арестовали Леонарда Гленна Фрэнсиса, который впоследствии был осужден за мошенничество.