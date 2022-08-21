Контингент НАТО усилил патрулирование на севере Косово

Контингент KFOR под эгидой НАТО усилил патрулирование на севере Косово и готов вмешаться при возникновении конфликта.

Контингент KFOR под эгидой НАТО усилил патрулирование на севере Косово и готов вмешаться при возникновении конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tanjug , ссылаясь на миссию НАТО.

В миссии заявили, что KFOR усилил свое присутствие и увеличил патрулирование на КПП "Ярине" и "Брняк", чтобы иметь полное представление о ситуации.

"Эти меры предприняты, чтобы в случае необходимости KFOR мог отреагировать на всякий вызов безопасности. Мы хотели бы заверит всех, что KFOR готов вмешаться, если возникнет необходимость", - рассказали агентству в миссии НАТО.