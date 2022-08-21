О нас

Контингент НАТО усилил патрулирование на севере Косово

Контингент НАТО усилил патрулирование на севере Косово Контингент KFOR под эгидой НАТО усилил патрулирование на севере Косово и готов вмешаться при возникновении конфликта.
Другие страны
21 августа 2022 г. 05:37
Контингент НАТО усилил патрулирование на севере Косово

Контингент KFOR под эгидой НАТО усилил патрулирование на севере Косово и готов вмешаться при возникновении конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tanjug, ссылаясь на миссию НАТО.

В миссии заявили, что KFOR усилил свое присутствие и увеличил патрулирование на КПП "Ярине" и "Брняк", чтобы иметь полное представление о ситуации.

"Эти меры предприняты, чтобы в случае необходимости KFOR мог отреагировать на всякий вызов безопасности. Мы хотели бы заверит всех, что KFOR готов вмешаться, если возникнет необходимость", - рассказали агентству в миссии НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке NATO qoşunları Kosovonun şimalında patrul əməliyyatlarını gücləndirir

Экслюзивные новости

Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi