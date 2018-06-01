Конте возглавит правительство Италии

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Юрист Джузеппе Конте официально дал согласие возглавить правительство Италии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генсека президентской администрации Уго Дзампетти, передает Report.

По его словам, сегодня итальянский лидер Серджо Маттарелла принял сегодня профессора Джузеппе и предложил ему возглавить правительство, на что тот ответил положительно. Помимо этого, Конте представил состав кабинета министров. Как уточняется, церемония принесения присяги состоится 1 июня в 16:00 по местному времени.