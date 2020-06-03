​Конте: В Италии пройден критический момент пандемии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что страна преодолела критический момент пандемии, но теперь необходимо выйти из экономического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду в ходе пресс-конференции во внутреннем дворе правительственного дворца Киджи, которая транслировалась на его странице в Facebook.

"С 4 мая мы возобновили производство, и данные вполне обнадеживающие. Число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось и продолжает снижаться по всей стране. Сейчас пройден критический момент пандемии, но начался острый момент экономического кризиса", - сказал премьер.

Он назвал "легкомыслием" говорить, что вирус исчез. "Он не исчез, даже если число случаев заражения снижается. Важно соблюдать физическую дистанцию и использовать маску", - указал Конте.