Конте: Коронавирус может привести к росту антиевропейских настроений

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Кризис, вызванный распространением коронавируса, может привести к росту антиевропейских настроений в некоторых странах.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Националистические инстинкты в Италии, а также в Испании и других странах будут намного сильнее, если Европа не будет на высоте", - считает Д.Конте.

Он отметил, что в настоящее время всей Европе брошен исторический вызов. По его словам, власти европейский стран ограничивают конституционные права своих граждан, но эти страны должны реагировать, избегая трагических ошибок.

Кроме того, по мнению итальянского премьера, некоторые страны пока не вполне осознают жесткость ограничений, которые эта чрезвычайная ситуация будет создавать в экономической сфере.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.