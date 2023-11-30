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Контактная группа по ситуации в секторе Газа провела обсуждения в Нью-Йорке

Контактная группа по ситуации в секторе Газа провела обсуждения в Нью-Йорке Контактная группа по ситуации в секторе Газа, в которой также представлен глава МИД Турции Хакан Фидан, находится с визитом в Нью-Йорке.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 03:08
Контактная группа по ситуации в секторе Газа провела обсуждения в Нью-Йорке

Контактная группа по ситуации в секторе Газа, в которой также представлен глава МИД Турции Хакан Фидан, находится с визитом в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

В рамках визита члены группы встретились с министром иностранных дел Китая Ван И и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, были обсуждены последние события между Израилем и Палестиной, а также шаги, которые необходимо предпринять для решения проблемы.

Отметим, что в контактную группу, созданную 11 ноября, вошли главы МИД Турции, Саудовской Аравии, Египта, Индонезии, Нигерии, Иордании и Палестины, а также генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке İsrail-Fələstin məsələsi ilə bağlı yaradılan təmas qrupu Nyu-Yorkda müzakirələr aparıb

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