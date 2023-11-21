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Контактная группа по Газе посетит Россию, Великобританию, Францию и США

Контактная группа по Газе посетит Россию, Великобританию, Францию и США Контактная группа по ситуации в секторе Газа, в которую входят министры иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины, Саудовской Аравии и Турции. Также генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, посетит в ближайшие дни
Другие страны
21 ноября 2023 г. 09:53
Контактная группа по Газе посетит Россию, Великобританию, Францию и США

Контактная группа по ситуации в секторе Газа, в которую входят министры иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины, Саудовской Аравии и Турции, а также генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, посетит в ближайшие дни Россию, Великобританию, Францию и США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что накануне делегация провела переговоры в Китае, а во вторник она посетит Москву. При этом глава МИД Турции Хакан Фидан не смог принять участие в контактах в Китае и также не будет присутствовать на переговорах в РФ из-за того, что будет сопровождать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита в Алжир.

Как ожидается, в среду контактная группа по Газе посетит Лондон и Париж, где их примут премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон, в этих контактах Фидан уже будет принимать участие. Позднее делегация отправится в США, однако дата поездки не называется.

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Версия на английском языке Gaza contact group to visit Russia, UK, France, US in coming days
Версия на азербайджанском языке Qəzza zolağı üzrə təmas qrupu dörd ölkəyə səfər edəcək

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