Контактная группа по Газе посетит Россию, Великобританию, Францию и США

Контактная группа по ситуации в секторе Газа, в которую входят министры иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины, Саудовской Аравии и Турции. Также генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, посетит в ближайшие дни

Контактная группа по ситуации в секторе Газа, в которую входят министры иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины, Саудовской Аравии и Турции, а также генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, посетит в ближайшие дни Россию, Великобританию, Францию и США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что накануне делегация провела переговоры в Китае, а во вторник она посетит Москву. При этом глава МИД Турции Хакан Фидан не смог принять участие в контактах в Китае и также не будет присутствовать на переговорах в РФ из-за того, что будет сопровождать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита в Алжир.

Как ожидается, в среду контактная группа по Газе посетит Лондон и Париж, где их примут премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон, в этих контактах Фидан уже будет принимать участие. Позднее делегация отправится в США, однако дата поездки не называется.