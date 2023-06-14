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Консультации между Турцией и Швецией по членству в НАТО будут продолжены

Консультации между Турцией и Швецией по членству в НАТО будут продолжены Консультации между Турцией и Швецией по вопросу вступления Стокгольма в Североатлантический альянс будут продолжены.
Другие страны
14 июня 2023 г. 18:30
Консультации между Турцией и Швецией по членству в НАТО будут продолжены

Консультации между Турцией и Швецией по вопросу вступления Стокгольма в Североатлантический альянс будут продолжены.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TV-100 по итогам состоявшегося в среду в Анкаре заседания четырехстороннего механизма по оценке прогресса Швеции в выполнении условий для вхождения в НАТО.

Во встрече приняли участие представители Турции, НАТО, Швеции, Финляндии. Турецкую делегацию возглавлял официальный представитель президента Акиф Чагатай Кылыч, в нее также вошли заместители министров иностранных дел, национальной обороны, юстиции и замглавы службы разведки. НАТО на переговорах представляли глава кабинета генсека альянса Стиан Йенссен, Швецию и Финляндию - госсекретари МИД Ян Кнутссон и Юкка Саловаара.

Официального заявления по итогам встречи сделано не было.

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