Консульство Украины в Милане приостановит работу из-за коронавируса

Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов в связи с распространением в регионе коронавируса,.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба консульства.

Отмечается, что прием граждан будет возобновлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждане Украины могут обращаться на горячую линию консульства или на электронную почту.

Число жертв короновируса в Италии достигло в понедельник, 24 февраля, 7 человек. Пятеро из них скончались за последние 24 часа. Число диагностированных случаев заражения COVID-19 на севере страны превысило 220, большинство из них в Ломбардии и Венето.