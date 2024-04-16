Консульство Италии в Тегеране закрыли на два дня в качестве меры предосторожности

Итальянское консульство в Тегеране закрыли на два дня из соображений безопасности.
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"Консульский отдел закрыт на два дня из предосторожности. Посольство продолжает работать в штатном режиме", - сказал официальный представитель МИД Италии.
Как указал позже в ходе выступления на совместном заседании комиссий иностранных дел и обороны обеих палат парламента министр иностранных дел и международного сотрудничеств, вице-премьер Италии Антонио Таяни, консульский отдел был закрыт "на несколько дней", чтобы гарантировать безопасность персоналу. "Вся деятельность, в том числе консульская, сконцентрирована в посольстве", - сказал Таяни.
Он также сообщил, что по этим же причинам на дистанционное обучение перешла итальянская школа в Тегеране. Министр уточнил, что в столице Ирана проживают около 400 итальянцев. "Мы круглосуточно заняты обеспечением безопасности наших граждан в Израиле, на палестинских территориях, в Иордании, Ливане, Иране, наши дипломаты везде работают и готовы оказать помощь", - заверил Таяни