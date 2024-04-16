Консульство Италии в Тегеране закрыли на два дня в качестве меры предосторожности

Итальянское консульство в Тегеране закрыли на два дня из соображений безопасности.

Итальянское консульство в Тегеране закрыли на два дня из соображений безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Италии.

"Консульский отдел закрыт на два дня из предосторожности. Посольство продолжает работать в штатном режиме", - сказал официальный представитель МИД Италии.

Как указал позже в ходе выступления на совместном заседании комиссий иностранных дел и обороны обеих палат парламента министр иностранных дел и международного сотрудничеств, вице-премьер Италии Антонио Таяни, консульский отдел был закрыт "на несколько дней", чтобы гарантировать безопасность персоналу. "Вся деятельность, в том числе консульская, сконцентрирована в посольстве", - сказал Таяни.

Он также сообщил, что по этим же причинам на дистанционное обучение перешла итальянская школа в Тегеране. Министр уточнил, что в столице Ирана проживают около 400 итальянцев. "Мы круглосуточно заняты обеспечением безопасности наших граждан в Израиле, на палестинских территориях, в Иордании, Ливане, Иране, наши дипломаты везде работают и готовы оказать помощь", - заверил Таяни