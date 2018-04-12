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    Консультации Совбеза ООН по Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Консультации Совета Безопасности ООН в связи с напряженной ситуацией вокруг Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в постпредстве Перу при ООН.

    Совет заслушает регулярный брифинг по теме нераспространения ядерного, химического и биологического оружия. По окончании этой встречи члены Совета удалятся на закрытые консультации по теме "Поддержание мира и безопасности", которые запросила Боливия.

    С докладом СБ выступит представитель департамент по политическим вопросам ООН.

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