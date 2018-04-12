Консультации Совбеза ООН по Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Консультации Совета Безопасности ООН в связи с напряженной ситуацией вокруг Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в постпредстве Перу при ООН.

Совет заслушает регулярный брифинг по теме нераспространения ядерного, химического и биологического оружия. По окончании этой встречи члены Совета удалятся на закрытые консультации по теме "Поддержание мира и безопасности", которые запросила Боливия.

С докладом СБ выступит представитель департамент по политическим вопросам ООН.