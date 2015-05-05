​Консультации по Сирии начинаются в Женеве под эгидой ООН

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Поиску путей урегулирования ситуации в Сирии посвящены начинающиеся во вторник во Дворце Наций в Женеве консультации под эгидой ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, приглашения были направлены представителям правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также "всем региональным и международным игрокам", включая Иран, Саудовскую Аравию и "пятерку" постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура и его заместитель Рамзи Иззелдин Рамзи в течение 4-6 недель будут проводить закрытые, раздельные, неформальные встречи с каждой делегацией. При этом приоритетное внимание будет уделено сирийцам.

Цель женевских встреч состоит в том, чтобы проанализировать нынешнюю ситуацию "по прошествии трех лет после принятия Женевского коммюнике (30 июня 2012 года)". Стаффан де Мистура намерен выслушать мнение сторон насчет перспектив выполнения этого коммюнике, которое ставит задачу перевода конфликта в Сирии в мирное русло путем формирования через переговоры властей и оппозиции "переходного управляющего органа". В ООН при этом подчеркивают, что по итогам встреч в Женеве "не ожидается крупных публичных заявлений".