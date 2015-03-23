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    Консульство Украины в Новосибирске не располагает сведениями о смерти сына Януковича

    Украинские СМИ сообщают о гибели сына Виктора Януковича в результате провала автобуса под лед на Байкале

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Консульство Украины в Новосибирске не располагает какими-либо сведениями о судьбе сына экс-президента Украины Виктора Януковича на Байкале.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в консульстве.

    "Мы не располагаем какими-либо сведениями, информация проверяется", - сказал сотрудник консульства.

    Ранее Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России опроверг ТАСС появившуюся в воскресенье в украинских СМИ информацию о гибели младшего сына Виктора Януковича на Байкале в результате провала автобуса под лед.

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