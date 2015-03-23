Консульство Украины в Новосибирске не располагает сведениями о смерти сына Януковича

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Консульство Украины в Новосибирске не располагает какими-либо сведениями о судьбе сына экс-президента Украины Виктора Януковича на Байкале.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в консульстве.

"Мы не располагаем какими-либо сведениями, информация проверяется", - сказал сотрудник консульства.

Ранее Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России опроверг ТАСС появившуюся в воскресенье в украинских СМИ информацию о гибели младшего сына Виктора Януковича на Байкале в результате провала автобуса под лед.