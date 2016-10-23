Консульство США: экстремистские группировки могут атаковать американцев в Стамбуле

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Экстремистские группировки могут напасть на американцев в Стамбуле, в том числе и с целью похищения.

Как передает Report, об этом сообщает говорится в заявлении генконсульства США в турецком городе.

"Экстремистские группировки продолжают принимать активные меры по совершению нападений на американцев и/или других иностранцев в Стамбуле", - следует из сообщения.

Дипломаты подчеркивают, что эти атаки "могут быть заранее запланированы" и представлять собой, в частности, "вооруженное нападение, попытку похищения, подрыв взрывного устройства или любое друге насильственное действие". "Американские граждане должны проявлять повышенную бдительность и осторожность в районах, где собираются массы людей", - отметили в генконсульстве.

В ведомстве порекомендовали "держаться подальше от большого скопления людей, в том числе на популярных туристических направлениях, а также на политических митингах".