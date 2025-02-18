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Конституционный суд Южной Кореи провел девятое слушание по делу об импичменте президента

Конституционный суд Южной Кореи провел девятое слушание по делу об импичменте президента Конституционный суд Республики Корея провел девятое по счету слушание по делу об импичменте президента Юн Сок Еля.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 15:29
Конституционный суд Южной Кореи провел девятое слушание по делу об импичменте президента

Конституционный суд Республики Корея провел девятое по счету слушание по делу об импичменте президента Юн Сок Еля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Представители Юн Сок Еля и Национального собрания (парламент) изложили свои аргументы на слушании, в то время как суд изучал доказательства, которые были приняты, но еще не рассмотрены.

Юн Сок Ель, который присутствовал в зале суда на последних шести слушаниях, прибыл в суд, чтобы присутствовать на девятом слушании. Но перед самым началом слушания вернулся в центр заключения примерно в 30 км к югу от здания суда.

Его адвокат заявил, что он решил вернуться, поскольку у него не было необходимости выражать свою позицию непосредственно во время слушания.

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